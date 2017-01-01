Уряд має намір перезапустити процес приватизації



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Гройсман нагадав, що Україна має різний досвід роздержавлення, насамперед негативний

Кабінет міністрів України в рамках виконання пріоритетних завдань розвитку держави планує повністю запустити процес приватизації, який останні 25 років пробуксовував з різних причин.

Про це в ефірі телеканалу ICTV сказав Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман, повідомляє Урядовий портал.

«Ми внесемо зміни в законодавство в парламент», - сказав Гройсман, підкресливши при цьому, що законодавча основа змін вже підготовлена.

Він нагадав, що Україна має різний досвід роздержавлення, насамперед негативний.

«Коли тільки почали приватизацію в 90-х роках - як її назвали? Прихватизація. Всі пам'ятають, як людям роздали якісь папірці, підприємства стали чиїмись, і всі пам'ятають, чим все закінчилося. Що зараз? Є підприємства, на яких паразитують. Що з ними робити? Продавати - через систему електронних торгів. Це буде крок вперед вперше за 25 років. Для чого так продаємо? Щоб підприємець придбав підприємство, створив нові робочі місця, завів технології і почав виробляти національний продукт», - сказав глава уряду.

Гройсман додав, що зараз більшість державних підприємств збиткові.

«Але я ще не бачив жодного бідного директора», - додав Прем'єр, підкресливши, що ситуація буде змінюватися відкрито і крок за кроком.