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    Уряд повернув поліграфкомбінат «Україна» в сферу управління Міністерства фінансів

    • Сьогодні, 05:38
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    Кабінет Міністрів України 16 січня підписав розпорядження про передачу поліграфкомбінату «Україна» в сферу управління Міністерства фінансів

    Урядом України прийнято рішення про передачу цілісного майнового комплексу державного підприємства «Поліграфічний комбінат «Україна» по виготовленню цінних паперів» з управління Національного банку України до сфери управління Міністерства економічного розвитку і торгівлі України.

    Відповідна Постанова КМУ №12-р від 16.01.2017 опублікована на сайті Урядового порталу.

    «Передати цілісний майновий комплекс державного підприємства «Поліграфічний комбінат «Україна» по виготовленню цінних паперів» (код згідно з ЄДРПОУ 16286441) з управління Національного банку до сфери управління Міністерства економічного розвитку і торгівлі», - йдеться в постанові.

    Нагадаємо, Верховна Рада України схвалила повернення державного підприємства «Поліграфічний комбінат «Україна» в сферу управління Міністерства фінансів.

    За це рішення проголосували 236 народних депутатів.

    Раніше цей поліграфкомбінат був переданий в управління Національного банку України (НБУ).

    Згідно з пояснювальною запискою до законопроекту, на НБУ було покладено не властиві йому функції: контроль над виготовленням бланків цінних паперів і бланків документів з використанням спеціальних елементів захисту, а також контроль за обігом документів, що підтверджують громадянство України та низки інших документів.


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