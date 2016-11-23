Уряд повернув поліграфкомбінат «Україна» в сферу управління Міністерства фінансів



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Кабінет Міністрів України 16 січня підписав розпорядження про передачу поліграфкомбінату «Україна» в сферу управління Міністерства фінансів

Урядом України прийнято рішення про передачу цілісного майнового комплексу державного підприємства «Поліграфічний комбінат «Україна» по виготовленню цінних паперів» з управління Національного банку України до сфери управління Міністерства економічного розвитку і торгівлі України.

Відповідна Постанова КМУ №12-р від 16.01.2017 опублікована на сайті Урядового порталу.

«Передати цілісний майновий комплекс державного підприємства «Поліграфічний комбінат «Україна» по виготовленню цінних паперів» (код згідно з ЄДРПОУ 16286441) з управління Національного банку до сфери управління Міністерства економічного розвитку і торгівлі», - йдеться в постанові.

Нагадаємо, Верховна Рада України схвалила повернення державного підприємства «Поліграфічний комбінат «Україна» в сферу управління Міністерства фінансів.

За це рішення проголосували 236 народних депутатів.

Раніше цей поліграфкомбінат був переданий в управління Національного банку України (НБУ).

Згідно з пояснювальною запискою до законопроекту, на НБУ було покладено не властиві йому функції: контроль над виготовленням бланків цінних паперів і бланків документів з використанням спеціальних елементів захисту, а також контроль за обігом документів, що підтверджують громадянство України та низки інших документів.



