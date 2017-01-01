Уряд затвердив план повернення в Україну заробітчан та їх сімей

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Збір яблук у Польщі

Передбачається, що це рішення створить додаткові можливості для повернення на Батьківщину громадян України

Уряд своїм розпорядженням затвердив план заходів щодо забезпечення реінтеграції в суспільство трудових мігрантів і членів їхніх сімей.

Відповідне рішення було ухвалено 12 квітня під час засідання уряду.

Зазначається, що проект акта розробило Мінсоцполітики на виконання статті 14 закону України про зовнішню трудову міграцію.

«Він спрямований на консолідацію зусиль державних органів влади щодо створення умов для повернення в Україну її громадян, які працюють за кордоном. Досягнення поставленої мети сприятиме збереженню трудового потенціалу України та забезпеченню потреби економіки у робочій силі за рахунок власних трудових ресурсів», - йдеться у повідомленні.

План заходів, зокрема, передбачає сприяння працевлаштуванню трудових мігрантів та членів їхніх сімей з урахуванням рівня освіти, професійного досвіду; залучення дітей трудових мігрантів до освітнього процесу шляхом проведення додаткових занять (насамперед з української мови); забезпечення надання трудовим мігрантам, які повернулися в Україну, необхідної медичної допомоги; надання дипломатичними установами України правової, інформаційної допомоги трудовим мігрантам за кордоном та активізації міжнародного співробітництва з питань захисту прав трудових мігрантів та інші.

Передбачається, що це рішення створить додаткові можливості для повернення на Батьківщину громадян України, які працюють за кордоном, з подальшою їх інтеграцією до національного ринку праці та активного суспільного життя в Україні.

Раніше повідомлялося, що згідно з опитуванням, українські заробітчани, які працювали у Польщі, хочуть туди повернутися знову.