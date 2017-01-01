Українські заробітчани, які працювали у Польщі, хочуть туди повернутися знову (опитування)

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Українські заробітчани в Польщі

Нашим громадянам до вподоби робота в Польщі

Близько 94% громадян України, які вже працювали у Польщі, хочуть приїхати туди, щоб працювати знову. Про це свідчать дані дослідження IPF Group.

«Причиною від’їзду з України 64% опитаних вказали отримання прибутку, мотивом ще для 18% відсутність роботи у своїй країні, 12% вирішують почати нове життя і знайти роботу в Польщі через бойові дії на сході України», – йдеться в повідомленні IPF Group.

На питання про суму, яку заробітчани відправляють у місяць для рідних, 28% вказали «до 200 злотих», 18% відповіли, що відправляють сім'ї понад 1500 злотих на місяць, кожен сьомий працівник відправляє в середньому 750–1000 злотих.

«Українці здебільшого (71%) позитивно оцінюють як роботодавців, так і атмосферу на робочому місці. Тільки 3% мають на цей рахунок негативну думку. Найбільше труднощів виникає з поганим знанням польської мови, на яку вказує 33% людей. 21% вказали на труднощі з офіційним працевлаштуванням. Серед переваг найчастіше оцінюють зарплату (40%), а також те, що Польща – країна, яку, «безумовно, можна любити» (35%).

Дослідження було проведено у лютому 2017 року методом онлайн-опитувань та індивідуального опитування громадян України, які отримали роботу в Польщі через польську агенцію IPF Group, що спеціалізується на організації зайнятості за кордоном.

Джерело: Kresy24.pl