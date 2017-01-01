Усіх поліцейських, причетних до інциденту із прокурором Покровська, звільнять

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Із лав Національної поліції звільнять всіх, хто має пряме відношення до укриття злочину від реєстрації

Всіх прямих учасників-співробітників поліції, причетних до укриття злочину прокурора Покровська від реєстрації буде звільнено. Про це у своєму «Фейсбук» повідомив начальник Національної поліції в Донецькій області В’ячеслав Аброськін.

«Закон - один для всіх. І для водія прокуратури, і для слідчого, і для начальника поліції, і для народного депутата. Щодо інциденту, який нещодавно стався в одному з розважальних закладів Покровська, як керівник поліції Донеччини, я прийняв рішення, виходячи з матеріалів перевірки, всіх прямих учасників-співробітників поліції, причетних до укриття злочину від реєстрації, звільнити», - зазначив Аброськін.

За його словами, керівники Покровського відділу поліції будуть притягнуті до сурового дисциплінарного стягнення.

Що стосується співробітника прокуратури, колишнього працівника поліції, рішення прийматиме прокурор Донецької області.

Водія прокуратури, який вчинив хуліганські дії, буде взято під арешт.

Нагадаємо, співробітник прокуратури Покровська вчиняв хуліганські дії у розважальному закладі міста і мав намір приховати це від поліції. Поліцейські допомагали в укритті порушення.