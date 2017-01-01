В аеропорту Запоріжжя спростовують інформацію про пошкодження літака МАУ

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Запорізький аеропорт

Незастиглого бетону на смузі не було, запевняє директор аеропорту

Заява авіакомпанії МАУ про серйозні пошкодження літака, отримані після посадки на злітній смузі Запорізького аеропорту, не відповідає дійсності.

Про це заявив директор комунального підприємства «Міжнародний аеропорт Запоріжжя» Віктор Біскупський, повідомляє «Інтерфакс-Україна».

За словами Біскупського, йому незрозумілі цілі заяви МАУ для преси, оскільки «ніяких пошкоджень літак не отримав».

«Літак просто був заляпаний. Ніякого незастиглого бетону на смузі не було, там була вкрай обмежена ділянка — буквально 1 кв м, який був закладений сумішшю, що швидко схоплюється. Можливо, мало місце порушення технологій, не на 100% відбулося схоплювання, літак просто був заляпаний», — зазначив Біскупський.

Він також заявив, що міжнародний аеропорт працює в штатному режимі, злітно-посадкова смуга — в робочому стані, після події з літаком МАУ аеропорт «приймає вже третій рейс».

Нагадаємо, прес-служба авіакомпанії МАУ повідомляла, що 18 травня літак, який виконував рейс Київ – Запоріжжя, в момент приземлення на злітно-посадкову смугу виїхав на ділянку ЗПС із незастиглим бетонним покриттям. Внаслідок цього бетонний розчин начебто потрапив на стійки шасі та нижню частину фюзеляжа, турбіни двигунів та крила.