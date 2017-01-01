В Афганістані бойовики напали на пост поліції: близько 20 загиблих

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Бойовики угруповання «Талібан»

В результаті атаки поранені ще з півтора десятка поліцейських

В Афганістані у районі Шахджой південної провінції Забуль було вбито 20 співробітників національної та місцевої афганської поліції, ще чотири правоохоронці поранені. Про це в неділю, 21 травня, повідомив губернатор провінції Бісміллах Афганмаль, передає місцеве інформагентство Pajhwok.

Афганське агентство наголошує, що бойовики напали на пост поліції в ніч проти 21 травня, на шосе Кандагар-Калат. Бойовики також зазнали втрат, однак, самі терористи угруповання «Талібан» не прокоментували інцидент.

Водночас агентство AFP із посиланням на місцевих чиновників повідомляє вже про 15 поранених, окрім 20 загиблих.

«Сьогодні вранці група бойовиків «Талібану», озброєна важким і легким озброєнням, почала скоординовані напади на кілька поліцейських контрольно-пропускних пунктів в районі Шахджой провінці Забуль, внаслідок чого загинуло 20 поліцейських», — сказав губернатор Афганмаль французькому агентству.

Нагадаємо, лідер бойовиків «Ісламської держави» в Афганістані Абдул Хасіб був убитий.

Джерело: ТСН