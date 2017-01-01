  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    В Афганістані вбили лідера «Ісламської держави»

    • Сьогодні, 02:28
    • Розсилка
    Терористи ІДІЛ
    Терористи ІДІЛ

    Лідера ІДІЛ в Афганістані ліквідували на сході країни в Нангархарі

    Лідер бойовиків «Ісламської держави» в Афганістані Абдул Хасіб убитий.

    Про це заявив президент Афганістану Ашраф Гані, повідомляє Reuters.

    Хасіб був убитий в ході операції спецслужб Афганістану, яка пройшла на сході країни в Нангархарі.

    Він став лідером угруповання, після того як його попередник Хафіз Саїд Хан загинув під час атаки американського безпілотника.

    Хасіб імовірно був організатором кількох терактів в Афганістані, в тому числі атаки на госпіталь в Кабулі в березні, коли група бойовиків, переодягнувшись в медичний одяг, влаштувала стрілянину у лікарні. Тоді щонайменше 30 осіб загинуло та 50 були поранені. 

    Нагадаємо, що 5 травня у Сомалі, в ході бойових дії в провінції Нижня Шабелле, був убитий один з лідерів терористичної угруповання «Аш-Шабаш» Моалим Осман Абді Бадиль.

    Читайте також
    ІДІЛ Афганістан
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ