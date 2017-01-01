В Афганістані вбили лідера «Ісламської держави»

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Терористи ІДІЛ

Лідера ІДІЛ в Афганістані ліквідували на сході країни в Нангархарі

Лідер бойовиків «Ісламської держави» в Афганістані Абдул Хасіб убитий.

Про це заявив президент Афганістану Ашраф Гані, повідомляє Reuters.

Хасіб був убитий в ході операції спецслужб Афганістану, яка пройшла на сході країни в Нангархарі.

Він став лідером угруповання, після того як його попередник Хафіз Саїд Хан загинув під час атаки американського безпілотника.

Хасіб імовірно був організатором кількох терактів в Афганістані, в тому числі атаки на госпіталь в Кабулі в березні, коли група бойовиків, переодягнувшись в медичний одяг, влаштувала стрілянину у лікарні. Тоді щонайменше 30 осіб загинуло та 50 були поранені.

Нагадаємо, що 5 травня у Сомалі, в ході бойових дії в провінції Нижня Шабелле, був убитий один з лідерів терористичної угруповання «Аш-Шабаш» Моалим Осман Абді Бадиль.