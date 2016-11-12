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    В Афганістані загинуло п'ятеро дипломатів з ОАЕ

    • Сьогодні, 10:14
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    Кандагар
    Кандагар

    В ОАЕ оголосили триденну жалобу

    Внаслідок вибуху в Афганістані загинули п'ятеро дипломатів з Об'єднаних Арабських Еміратів. Цей вибух стався у вівторок у місті Кандагар.

    ОАЕ офіційно підтвердили смерть своїх представників.

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    Дипломати загинули у гостьовому будинку місцевого губернатора. Посол ОАЕ залишився живим, але був поранений.

    Окрім представників Об'єднаних Арабських Еміратів загинуло ще кілька людей.

    Як зазначають в ОАЕ, загиблі відповідали за «гуманітарні, освітні і проекти розвитку».

    В ОАЕ оголосили триденну жалобу.

    Джерело: ВВС Україна

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