В Афганістані загинуло п'ятеро дипломатів з ОАЕ

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Кандагар

В ОАЕ оголосили триденну жалобу

Внаслідок вибуху в Афганістані загинули п'ятеро дипломатів з Об'єднаних Арабських Еміратів. Цей вибух стався у вівторок у місті Кандагар.

ОАЕ офіційно підтвердили смерть своїх представників.

Дипломати загинули у гостьовому будинку місцевого губернатора. Посол ОАЕ залишився живим, але був поранений.

Окрім представників Об'єднаних Арабських Еміратів загинуло ще кілька людей.

Як зазначають в ОАЕ, загиблі відповідали за «гуманітарні, освітні і проекти розвитку».

В ОАЕ оголосили триденну жалобу.

Джерело: ВВС Україна