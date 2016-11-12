В Афганістані загинуло п'ятеро дипломатів з ОАЕ
- Сьогодні, 10:14
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Кандагар
В ОАЕ оголосили триденну жалобу
Внаслідок вибуху в Афганістані загинули п'ятеро дипломатів з Об'єднаних Арабських Еміратів. Цей вибух стався у вівторок у місті Кандагар.
ОАЕ офіційно підтвердили смерть своїх представників.
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Дипломати загинули у гостьовому будинку місцевого губернатора. Посол ОАЕ залишився живим, але був поранений.
Окрім представників Об'єднаних Арабських Еміратів загинуло ще кілька людей.
Як зазначають в ОАЕ, загиблі відповідали за «гуманітарні, освітні і проекти розвитку».
В ОАЕ оголосили триденну жалобу.
Джерело: ВВС Україна