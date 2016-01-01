В Анкарі внаслідок стрілянини тяжко поранений російський посол

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За даними ЗМІ, Андрій Карлов отримав вогнепальне поранення в спину і перебуває у важкому стані

Посол Росії у Туреччині Андрій Карлов зазнав вогнепального поранення на художній виставці в столиці Туреччини Анкарі, він госпіталізований у критичному стані.

Напад стався під час відкриття виставки у центрі сучасного мистецтва, коли посол виголошував промову з трибуни.

Крім нього, поранені також кілька людей, повідомляє CNN Turk.

Напад стався за день до візиту міністра закордонних справ Туреччини Мевлюта Чавушоглу до Москви на переговори щодо Сирії з російським та іранськими колегами.