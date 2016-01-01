В Анкарі внаслідок стрілянини тяжко поранений російський посол
- 19 Грудня, 18:36
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За даними ЗМІ, Андрій Карлов отримав вогнепальне поранення в спину і перебуває у важкому стані
Посол Росії у Туреччині Андрій Карлов зазнав вогнепального поранення на художній виставці в столиці Туреччини Анкарі, він госпіталізований у критичному стані.
Напад стався під час відкриття виставки у центрі сучасного мистецтва, коли посол виголошував промову з трибуни.
Крім нього, поранені також кілька людей, повідомляє CNN Turk.
#BREAKING Russian Ambassador Andrey #Karlov shot in #Ankara gallery, photo by Hürriyet photojournalist Haşim Kılıç. #Russia #Turkey pic.twitter.com/QzUI3pOEwf— CNN Türk ENG (@CNNTURK_ENG) 19 декабря 2016 г.
Напад стався за день до візиту міністра закордонних справ Туреччини Мевлюта Чавушоглу до Москви на переговори щодо Сирії з російським та іранськими колегами.