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    В Анкарі внаслідок стрілянини тяжко поранений російський посол

    • 19 Грудня, 18:36
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    За даними ЗМІ, Андрій Карлов отримав вогнепальне поранення в спину і перебуває у важкому стані

    Посол Росії у Туреччині Андрій Карлов зазнав вогнепального поранення на художній виставці в столиці Туреччини Анкарі, він госпіталізований у критичному стані.

    Напад стався під час відкриття виставки у центрі сучасного мистецтва, коли посол виголошував промову з трибуни.

    Крім нього, поранені також кілька людей, повідомляє CNN Turk.

    Напад стався за день до візиту міністра закордонних справ Туреччини Мевлюта Чавушоглу до Москви на переговори щодо Сирії з російським та іранськими колегами.

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