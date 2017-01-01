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    За добу в АТО поранено двох українських військових

    • Сьогодні, 12:52
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    Українські захисники на Донбасі
    Українські захисники на Донбасі

    За добу загиблих немає

    У зоні проведення антитерористичної операції на Донбасі за минулу добу, 18 квітня 2017 року, двоє військових отримали поранення. Про це на брифінгу повідомив спікер Міністерства оборони України з питань АТО Андрій Лисенко.

    «За минулу добу в результаті бойових дій загиблих в лавах українських військових немає, двоє бійців отримали поранення», - повідомив Лисенко.

    Нагадаємо, на окупованих територіях Донецької і Луганської області зростає дефіцит паливно-мастильних матеріалів. Згідно з інформацією розвідки Міністерства оборони України, бензин марки «А-95» відпускається виключно за талонами, а в окремих випадках не більше 10 літрів на транспортний засіб.

    Як повідомляв «Главком», за минулу добу ворог 35 разів відкривав вогонь по позиціях українських захисників. 

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