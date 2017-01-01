За добу в АТО поранено двох українських військових

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Українські захисники на Донбасі

За добу загиблих немає

У зоні проведення антитерористичної операції на Донбасі за минулу добу, 18 квітня 2017 року, двоє військових отримали поранення. Про це на брифінгу повідомив спікер Міністерства оборони України з питань АТО Андрій Лисенко.

«За минулу добу в результаті бойових дій загиблих в лавах українських військових немає, двоє бійців отримали поранення», - повідомив Лисенко.

Нагадаємо, на окупованих територіях Донецької і Луганської області зростає дефіцит паливно-мастильних матеріалів. Згідно з інформацією розвідки Міністерства оборони України, бензин марки «А-95» відпускається виключно за талонами, а в окремих випадках не більше 10 літрів на транспортний засіб.

Як повідомляв «Главком», за минулу добу ворог 35 разів відкривав вогонь по позиціях українських захисників.