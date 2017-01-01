За добу в АТО загинуло двоє українських військових

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Зона АТО на Донбасі

Ще вісім дістали поранення

Упродовж минулої доби внаслідок бойових дій двоє військовослужбовців загинули, ще вісім дістали поранення. Про це під час брифінгу повідомив речник Міністерства оборони України з питань АТО Андрій Лисенко.

«Минулої доби внаслідок бойових дій двоє військовослужбовців загинули, ще вісім дістали поранення. Серед поранених троє військовослужбовців Нацгвардії України, решта – ЗСУ. З цих військовослужбовців один отримав поранення під Мар’їнкою. Решта втрат припадає на Авдіївку, де загострилася ситуація», – розповів він.

Нагадаємо, внаслідок обстрілу бойовиками Мар'їнки є зруйновані будинки.

Глава Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський повідомив, що частину міста знеструмлено.