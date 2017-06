В Австралії стався вибух зі стріляниною, є жертви

У Мельбурні чоловік узяв у заручниці жінку і поранив двох поліцейських

В австралійському Мельбурні стався вибух і стрілянина в одному з житлових будинків, є жертви і потерпілі. Про це повідомляє Sky News Australia.

«Австралійська поліція в Мельбурні приїхала на виклик у житловий будинок через повідомлення про вибух. Правоохоронці виявили у фойє житлового комплексу застреленого чоловіка», – йдеться в повідомленні.

Згідно з інформацією видання, потім сталася перестрілка поліції з чоловіком, який взяв у заручниці жінку, поранив двох поліцейських і забарикадувався в одній з квартир.

Так, повідомляється, що було чутно близько 40 пострілів у житловому будинку. Співробітники правоохоронних органів оточили район і закликали місцевих жителів не наближатися до місця інциденту.

Правоохоронці встановлюють, чи пов’язаний інцидент із тероризмом.

