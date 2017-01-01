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    В Австралії стався вибух зі стріляниною, є жертви

    • Сьогодні, 15:29
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    У Мельбурні чоловік узяв у заручниці жінку і поранив двох поліцейських

    В австралійському Мельбурні стався вибух і стрілянина в одному з житлових будинків, є жертви і потерпілі. Про це повідомляє Sky News Australia.

    «Австралійська поліція в Мельбурні приїхала на виклик у житловий будинок через повідомлення про вибух. Правоохоронці виявили у фойє житлового комплексу застреленого чоловіка», – йдеться в повідомленні.

    Згідно з інформацією видання, потім сталася перестрілка поліції з чоловіком, який взяв у заручниці жінку, поранив двох поліцейських і забарикадувався в одній з квартир.

    Так, повідомляється, що було чутно близько 40 пострілів у житловому будинку. Співробітники правоохоронних органів оточили район і закликали місцевих жителів не наближатися до місця інциденту.

    Правоохоронці встановлюють, чи пов’язаний інцидент із тероризмом.

     

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