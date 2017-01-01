В Австрії розбився вертоліт, двоє людей загинуло



Розсилка ВІДПРАВИТИ

У правоохоронних органах вважають, що аварія могла статися через зіткнення вертольота з підвісною канатною дорогою

Приватний вертоліт зазнав катастрофи поблизу австрійської комуни Ахенкірх, внаслідок чого двоє людей загинуло. Про це повідомляє APA.

Як зазначає агенція, ймовірно вертоліт зіткнувся з тросом канатної дороги. При ударі вертоліт загорівся.

За даними поліції, пожежники виїхали відразу на місце катастрофи, але не змогли врятувати пасажирів.

Також наголошується, що особи загиблих поки не встановлена, але на корпусі вертольоту були німецькі бортові номера.

Правоохоронці повідомляють, що не знають чому вертоліт вибрав цей маршрут і чи мав він право ним слідувати.

Нагадаємо, 4 травня у Росії розбився вертоліт: загинули всі, хто перебував на борту