В Австрії зійшла лавина. Є загиблі

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У момент сходження лавини в лавинонебезпечному районі перебувало п'ятеро туристів

Через сходження лавини у західному регіоні Австрії, в Тіролі, загинуло двоє людей, повідомляє Reuters.

У момент сходження лавини в лавинонебезпечному районі перебувало п'ятеро туристів. Після сходження двох з них було знайдено мертвими.

Представники місцевої поліції повідомили, що стать і національність загиблих наразі невідомі.

Як повідомлялось, у Швеції через загрозу вибуху евакуювали літак, одним із пасажирів якого був міністр оборони країни Петер Хульквіст.