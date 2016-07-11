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    В Австрії зійшла лавина. Є загиблі

    • Сьогодні, 16:41
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    У момент сходження лавини в лавинонебезпечному районі перебувало п'ятеро туристів

    Через сходження лавини у західному регіоні Австрії, в Тіролі, загинуло двоє людей, повідомляє Reuters

    У момент сходження лавини в лавинонебезпечному районі перебувало п'ятеро туристів. Після сходження двох з них було знайдено мертвими.

    Представники місцевої поліції повідомили, що стать і національність загиблих наразі невідомі.

    Як повідомлялось, у Швеції через загрозу вибуху евакуювали літак, одним із пасажирів якого був міністр оборони країни Петер Хульквіст.

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