У бою біля Водяного поранено одного українського військового

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Втрат серед сил АТО немає

Одного військового поранено під час відбиття атаки бойовиків на позиції сил антитерористичної операції (АТО) біля Водяного Донецької області в п'ятницю.

Про це сказано в повідомленні прес-служби Міністерства оборони, передають «Українські новини».

«Вранці 23 грудня у районі населеного пункту Водяне, що в Донецькій області, сталося бойове зіткнення», – сказано в ньому.

До спостережного пункту українських військовослужбовців підійшла ворожа група в кількості 8 осіб і відкрила вогонь у бік українських бійців.

Сили АТО відкрили вогонь у відповідь, після чого супротивник відступив.

Втрат серед сил АТО немає, але один військовослужбовець дістав поранення.

Нагадаємо, 22 грудня бойовики влаштували дві атаки на Світлодарській дузі і тричі обстріляли населені пункти.