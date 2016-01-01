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    У бою біля Водяного поранено одного українського військового

    • Сьогодні, 12:49
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    Втрат серед сил АТО немає

    Одного військового поранено під час відбиття атаки бойовиків на позиції сил антитерористичної операції (АТО) біля Водяного Донецької області в п'ятницю.

    Про це сказано в повідомленні прес-служби Міністерства оборони, передають «Українські новини».

    «Вранці 23 грудня у районі населеного пункту Водяне, що в Донецькій області, сталося бойове зіткнення», – сказано в ньому.

    До спостережного пункту українських військовослужбовців підійшла ворожа група в кількості 8 осіб і відкрила вогонь у бік українських бійців.

    Сили АТО відкрили вогонь у відповідь, після чого супротивник відступив.

    Втрат серед сил АТО немає, але один військовослужбовець дістав поранення.

    Нагадаємо, 22 грудня бойовики влаштували дві атаки на Світлодарській дузі і тричі обстріляли населені пункти.

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