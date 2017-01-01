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    В Центрі громадського здоров’я пояснили причини сплеску захворюваності на гепатити серед бійців АТО

    • Сьогодні, 07:59
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    Наталія Нізова
    Фото: Главком
    Наталія Нізова

    В Україні зберігається негативна тенденція до зростання рівня захворюваності вірусними гепатитами

    Директорка Центру громадського здоров’я Наталія Нізова в інтерв’ю «Главкому» розповіла, що впродовж останніх п’яти років в Україні спостерігається тенденція до зростання рівня захворюваності вірусними гепатитами.

    «Є велика кількість факторів ризику, які впливають на збільшення нових випадків. Проблема, на жаль, у тому, що чіткої системи моніторингу гепатитів у країні не існує. Останніми роками завдяки співпраці з міжнародними організаціями, Глобальним фондом, залученню неурядових організацій було зроблено кілька досліджень, які виявили досить високу поширеність гепатиту С, як гострого, так і хронічного, серед споживачів ін'єкційних наркотиків», - пояснює Нізова.

    Також за два останніх роки проведено дослідження в зоні АТО, яке виявило досить високу поширеність випадків гепатиту серед учасників бойових дій. Очільниця Центру громадського здоров’я виділили декілька основних факторів поширення гепатиту серед військових.

    «Перша – контакти з біологічними рідинами, насамперед з кров'ю. Бійці один одному надають допомогу, кров потрапляє від одного до другого. Друга – умови, в яких розгортаються польові пункти надання допомоги, де складно дотримуватись усіх вимог інфекційного контролю, не вистачає разових медичних інструментів і матеріалів. І третя – поширення випадків небезпечної поведінки, ризикованого сексу», - стверджує Нізова.

    Вона також вважає, що до вищевказаних факторів варто віднести можливе вживання наркотиків та безпосередньо людський фактор.

    «Тож інформаційні програми мають велике значення, як і засоби індивідуального захисту, починаючи з якісних аптечок і закінчуючи презервативами», - резюмує експерт.

    Наталія Нізова також розповідала інтерв’ю «Главкому», що майже 40% людей, які живуть з ВІЛ в Україні, не знають про свій статус.

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