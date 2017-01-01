У ДТП під Києвом загинув священик-депутат

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На трасі Київ – Харків загинув 29-річний настоятель церкви

У Київській області внаслідок дорожньо-транспортної пригоди загинув настоятель церкви. Про це повідомили у прес-службі поліції Київської області.

Так, поблизу села Борщів у Баришівському районі на трасі Київ – Харків водій автомобіля Citroën здійснював маневр обгону і, не впоравшись з керуванням, з’їхав у кювет.

Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди водій загинув на місці. Ним виявився 29-річний настоятель церкви українського патріархату, депутат місцевої районної Ради.

38-річний пасажир тілесних ушкоджень не отримав – після огляду медиків відбув за місцем проживання.

Як повідомляв «Главком», сьогодні зранку на проспекті Перемоги в Києві утворилися затори після масшабної ДТП.