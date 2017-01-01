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    У Києві на проспекті Перемоги величезний затор через ДТП

    • Сьогодні, 08:37
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    ДТП
    ДТП

    Затор від Шулявки до Повітрофлотського мосту в сторону центра міста

    Сьогодні, 3 травня, близько 8-ї години ранку у Києві під Повітрофлотським мостом сталося зіткнення трьох автомобілів. Про це повідомляє кореспондент «Главкома».

    Наразі невідомо, чи є постраждалі в ДТП, але карет швидкої допомоги на місці аварії немає. Працює патрульна поліція.

    Через ДТП значна частина дороги перекрита, внаслідок чого утворився величезний затор від Шулявки до Повітрофлотського мосту в сторону центра міста.

    Як повідомлялося, у вівторок, 2 травня, на проспекті Перемоги таксі врізалося в опору Повітрофлотського шляхопроводу. Від удару пасажиру відірвало руку. Його госпіталізувала швидка в реанімацію. Водій загинув на місці. 

    Дивіться фоторепортаж з місця трагедії.

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