У Києві на проспекті Перемоги величезний затор через ДТП

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ДТП

Затор від Шулявки до Повітрофлотського мосту в сторону центра міста

Сьогодні, 3 травня, близько 8-ї години ранку у Києві під Повітрофлотським мостом сталося зіткнення трьох автомобілів. Про це повідомляє кореспондент «Главкома».

Наразі невідомо, чи є постраждалі в ДТП, але карет швидкої допомоги на місці аварії немає. Працює патрульна поліція.

Через ДТП значна частина дороги перекрита, внаслідок чого утворився величезний затор від Шулявки до Повітрофлотського мосту в сторону центра міста.

Як повідомлялося, у вівторок, 2 травня, на проспекті Перемоги таксі врізалося в опору Повітрофлотського шляхопроводу. Від удару пасажиру відірвало руку. Його госпіталізувала швидка в реанімацію. Водій загинув на місці.

Дивіться фоторепортаж з місця трагедії.