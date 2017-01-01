В Енергодарі суд не став забороняти «Союзу лівих сил» проводити пропагандистську ходу

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Хода «Безсмертного полку»

Заборонити ходу «Безсмертного полку» вимагала міськрада Енергодара

Запорізький окружний адмінсуд відмовив в задоволенні позову міської ради Енергодару щодо обмеження пропагандистської ходи «Безсмертного полку», яку 9 травня збираються проводити в центрі міста представники «Союзу лівих сил».

Як повідомив «Укрінформу» заступник начальника департаменту внутрішньої політики Запорізької ОДА Олександр Зубченко, відповідне рішення суд прийняв сьогодні увечері.

«Суддя ухвалив рішення відмовити в задоволенні позову міськради Енергодару і тим самим узяв на себе можливі наслідки проведення цієї акції», - сказав Зубченко.

Зазначимо, міська рада Енергодару Запорізької області звернулася до суду з проханням обмежити можливість ходи «Безсмертного полку», яку 9 травня збираються провести в центрі міста представники партії «Союз лівих сил».

«Главком» також повідомляв, що Вінницька міська рада звернулася до окружного суду з позовною заявою про заборону проведення 9 травня ініційованої лівими політичними силами урочистої ходи в рамках акції «Ніхто не забутий, ніщо не забуте».