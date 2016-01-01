В Індії зійшов з рейок потяг: є постраждалі



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Інцидент паралізував рух потягів біля індійського міста Канпур

Біля 50-ти км від індійського міста Канпур 14 вагонів потяга, що слідував в Аджмер, зійшли з рейок, постраждали близько 40 осіб. Про це повідомляє Times of India.

Інцидент паралізував рух потягів на даній ділянці.

Як повідомила влада, число постраждалих налічує 40 осіб. Джерела видання повідомляють, що причина аварії не відома.

На місці події працюють загони рятувальників.