В Індонезії зафіксовано потужний землетрус

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Індонезійці залишали свої будинки

Землетрус викликав паніку серед населення, хоча й тривав близько 20 секунд

На індонезійському острові Сулавесі стався потужний землетрус магнітудою 6,6, викликавши паніку у місцевого населення.

Про це повідомляє Reuters.

«Сильний землетрус стався на південному сході індонезійського міста Палу на острові Сулавесі», - йдеться у повідомленні.

Як наголошується, спочатку Геологічна служба США оцінила землетрус на 6,9, проте згодом магнітуда була зменшена до 6,6.

Епіцентр був розташований за 79 км на південний схід від міста Палу.

Землетрус тривав близько 20 секунд і викликав паніку серед населення.

До слова, кількість загиблих внаслідок повеней і зсувів ґрунту на Шрі-Ланці збільшилася до 151 людини, ще 111 осіб вважаються зниклими без вісті.

Джерело: Укрінформ