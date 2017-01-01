В Інтерполі висловились про можливість арешту Яценюка

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Арсеній Яценюк

Дуже сподіваюся, що це рішення Інтерполу протверезить маргіналів - Аваков

Інтерпол відмовився задовольняти запит Російської Федерації, яка наполягала на арешті та депортації колишнього прем'єр-міністра України Арсенія Яценюка.

Таку інформацію у своєму Facebook оприлюднив очільник МВС України Арсен Аваков, передає видання Гордон.



«З великим задоволенням повідомляю, що адекватна та солідна міжнародна організація Інтерпол відмовилась задовольняти нелепий позов від Російської Федерації. Вимоги щодо арешту та депортації Яценюка — повний абсурд та звичайне політичне переслідування», - заявив Аваков.

«Дуже сподіваюся, що це рішення Інтерполу протверезить маргіналів, які перепили води «Єсентуки». З іншого боку, нелепа заява Слідкому РФ допоможе привернути увагу цивілізованого світу до катування та незаконного ув'язнення українців Карпюка та Клиха», - підсумував очільник МВС.

Нагадаємо, міністерство внутрішніх справ України отримало копію звернення правоохоронних органів РФ до Генерального секретаріату Інтерполу в Ліоні із запитом про оголошення екс-прем’єра Арсенія Яценюка у міжнародний розшук з метою арешту та його подальшої екстрадиції до РФ.