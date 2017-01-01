Росія просить Інтерпол оголосити Яценюка в розшук



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Арсеній Яценюк

«Російські судово-правоохоронні органи обвинувачують Яценюка в «участі в озброєній банді» і вбивстві людей в Чечні

Міністерство внутрішніх справ України отримало копію звернення правоохоронних органів РФ до Генерального секретаріату Інтерполу в Ліоні із запитом про оголошення екс-прем’єра Арсенія Яценюка у міжнародний розшук з метою арешту та його подальшої екстрадиції до РФ. Водночас цей запит не є офіційним оголошенням Інтерполу Яценюка у міжнародний розшук і підлягає вивченню на предмет відповідності Статуту та Правилам організації. Про це повідомила прес-служба МВС України.

«Російські судово-правоохоронні органи буцімто видали ордер на арешт п. Яценюка, і обвинувачують його в, цитуємо, «участі в озброєній банді», «навмисному вбивстві двох або більше людей, скоєному за попередньою змовою групою осіб» та «замаху на навмисне вбивство двох або більше людей скоєний за попередньою змовою групою осіб», - інформують у МВС.

«Запит РФ до Інтерполу сформовано за ордером на арешт Яценюка, нібито виданим міським судом м. Єсентуки Ставропольського краю Російської Федерації 3 березня 2017 року. Російські слідчі буцімто підозрюють п. Яценюка в тому, що він, вогнем з автомату Калашнікова, буцімто вбив 30 та поранив 13 російських військовослужбовців під час бойових дій в місті Грозний Чеченської республіки. Це, на думку російського слідства, сталося, коли А.П. Яценюк нібито був «членом озброєної банди «Мрія» і разом з нею «брав участь в атаках на російських військових на військові підрозділи Росії на території «Президентського палацу», площі «Мінутка», та залізничної станції «Грозний» в період з 31 грудня 1994 по 2 січні 1995 року», - йдеться в повідомленні МВС.

20 квітня 2017 року міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков звернувся з офіційним листом до Генерального секретаря Інтерполу Юргена Штока. В листі міністра викладено загальновідомі, більш ніж переконливі факти та аргументи, що свідчать про очевидну безпідставність звинувачень на адресу громадянина України Яценюка. Зокрема, Аваков запевнив генсека Інтерполу в тому, що Яценюк ніколи не бував у Чечні, не брав участі у жодних збройних конфліктах, у вказаний російськими слідчими період проживав, навчався й працював за місцем свого народження на території України.

Водночас Аваков наводить загальновідомі факти, які свідчать про незаконність і політично вмотивованість дій слідчих органів і органів правосуддя Російської Федерації.

Мінюст України офіційно звернувся до всіх демократичних країн та Європейського суду з прав людини з вимогою утриматися від визнання рішень, прийнятих російською владою і судами стосовно Яценюка.

МВС України сподівається, що з урахуванням положень статей 2 і 3 Статуту МОКП-Інтерпол, які суворо забороняють Організації вживати будь-яких заходів політичного, військового, релігійного або расового характеру з метою забезпечення політичного нейтралітету Міжнародної організації кримінальної поліції, Генеральний секретаріат та Комісія з контролю за файлами Інтерполу прийме до уваги позицію України і заборонить використання можливостей та механізмів Інтерполу для інспірованого російською стороною політичного переслідування Яценюка.