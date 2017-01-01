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В Ірпені вандали спалили могили бійців АТО

На алеї героїв АТО в Ірпені виявили декілька обгорілих могил

На Ірпінському кладовищі в Київській області очевидці виявили кілька обгорілих могил.

Про це написала очевидиця Світлана Гайденко у своєму Facebook.

«Сьогодні були на Ірпінському кладовищі. І ось що побачили на алеї героїв АТО. Я не думаю, що так могло згоріти від лампадки…», – повідомила вона і виклала фото.

На знімках також помітні обгорілі національні прапори.

Нагадаємо, на Байковому кладовищі у Києві невідомі вкрали погруддя з могили одного з основоположників українського націоналізму Миколи Міхновського.

Як повідомлялося, наприкінці квітня з надгробного пам'ятника на могилі Лесі Українки на Байковому кладовищі вандали вкрали бронзові елементи.

Джерело: Факти