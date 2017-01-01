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    В Ірпені вандали спалили могили бійців АТО

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    В Ірпені вандали спалили могили бійців АТО
    В Ірпені вандали спалили могили бійців АТО

    На алеї героїв АТО в Ірпені виявили декілька обгорілих могил

    На Ірпінському кладовищі в Київській області очевидці виявили кілька обгорілих могил.

    Про це написала очевидиця Світлана Гайденко у своєму Facebook.

    «Сьогодні були на Ірпінському кладовищі. І ось що побачили на алеї героїв АТО. Я не думаю, що так могло згоріти від лампадки…», – повідомила вона і виклала фото.

    На знімках також помітні обгорілі національні прапори.

    Нагадаємо, на Байковому кладовищі у Києві невідомі вкрали погруддя з могили одного з основоположників українського націоналізму Миколи Міхновського. 

    Як повідомлялося, наприкінці квітня з надгробного пам'ятника на могилі Лесі Українки на Байковому кладовищі вандали вкрали бронзові елементи.

    Джерело: Факти

    АТО
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