В Ірпені вандали спалили могили бійців АТО
- Сьогодні, 05:59
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В Ірпені вандали спалили могили бійців АТО
На алеї героїв АТО в Ірпені виявили декілька обгорілих могил
На Ірпінському кладовищі в Київській області очевидці виявили кілька обгорілих могил.
Про це написала очевидиця Світлана Гайденко у своєму Facebook.
«Сьогодні були на Ірпінському кладовищі. І ось що побачили на алеї героїв АТО. Я не думаю, що так могло згоріти від лампадки…», – повідомила вона і виклала фото.
На знімках також помітні обгорілі національні прапори.
Нагадаємо, на Байковому кладовищі у Києві невідомі вкрали погруддя з могили одного з основоположників українського націоналізму Миколи Міхновського.
Як повідомлялося, наприкінці квітня з надгробного пам'ятника на могилі Лесі Українки на Байковому кладовищі вандали вкрали бронзові елементи.
Джерело: Факти