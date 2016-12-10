В Єгипті вбито 8 поліцейських під час нападу на пункт пропуску

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Двоє нападників були вбиті під час перестрілки з поліцейськими

У понеділок ввечері в Єгипті були вбиті як мінімум вісім поліцейських під час нападу на контрольно-пропускний пункт в південно-західній провінції Ваді-ель-Гедід.

Про це йдеться в матеріалі Бі-Бі-Сі.

«Міністерство внутрішніх справ країни повідомило, що двоє нападників були вбиті під час перестрілки з поліцейськими. Крім того, поранення отримали ще троє поліцейських», - наголошується в повідомленні.

З 2013 року в країні було вбито сотні солдатів і поліцейських. Напади здійснюють джихадисти, а самі атаки відбуваються на півночі Синайського півострова неподалік від кордонів Ізраїлю і сектора Газа. Також напади часто відбуваються біля кордонів Лівії, де активна заборонена в Росії екстремістське угруповання «Ісламська держава».

9 січня біля контрольно-пропускного пункту на Синаї вибухнула бомба, закладена у автомобіль. У результаті загинули вісім чоловік. Відповідальність узяло на себе угрупування ІД.

Бойовики ІД також взяли на себе відповідальність за вибух у коптській церкві Святого Марка в Єгипті, в результаті якого було вбито 28 осіб.