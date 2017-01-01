В Євросоюзі остаточно скасовано плату за роумінг
- Сьогодні, 19:46
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Жителі Євросоюзу зможуть дзвонити, писати SMS і користуватися інтернетом в інших країнах ЄС за тими ж тарифами, що і в країні проживання
Рада ЄС ухвалила останній законодавчий акт в рамках скасування плати за роумінг для жителів Євросоюзу. Про це йдеться на сайті Ради ЄС.
«Коли європейці цього літа поїдуть у відпустку, вони зможуть насолодитися можливістю вільно залишатися на зв'язку і використовувати інтернет», - заявили в Раді.
Нововведення передбачає, що жителі Євросоюзу зможуть дзвонити, писати SMS і користуватися інтернетом в інших країнах ЄС за тими ж тарифами, що і в країні проживання.
Виняток зроблено для тих, хто використовує безлімітний інтернет - в цих випадках після витрачання певного ліміту оператор зможе, попередньо поінформувавши клієнта, почати стягувати додаткову плату, але не більше 7,70 євро за гігабайт.
Як повідомлялося, у Євросоюзі рішення про скасування платні за користування мобільним зв’язком на територіях інших країн-членів набуде чинності з 15 червня 2017 року.