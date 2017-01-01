В Євросоюзі остаточно скасовано плату за роумінг

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Безкоштовний роумінг в ЄС

Жителі Євросоюзу зможуть дзвонити, писати SMS і користуватися інтернетом в інших країнах ЄС за тими ж тарифами, що і в країні проживання

Рада ЄС ухвалила останній законодавчий акт в рамках скасування плати за роумінг для жителів Євросоюзу. Про це йдеться на сайті Ради ЄС.

«Коли європейці цього літа поїдуть у відпустку, вони зможуть насолодитися можливістю вільно залишатися на зв'язку і використовувати інтернет», - заявили в Раді.

Нововведення передбачає, що жителі Євросоюзу зможуть дзвонити, писати SMS і користуватися інтернетом в інших країнах ЄС за тими ж тарифами, що і в країні проживання.

Виняток зроблено для тих, хто використовує безлімітний інтернет - в цих випадках після витрачання певного ліміту оператор зможе, попередньо поінформувавши клієнта, почати стягувати додаткову плату, але не більше 7,70 євро за гігабайт.

Як повідомлялося, у Євросоюзі рішення про скасування платні за користування мобільним зв’язком на територіях інших країн-членів набуде чинності з 15 червня 2017 року.