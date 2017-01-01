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    В Євросоюзі остаточно скасовано плату за роумінг

    • Сьогодні, 19:46
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    Безкоштовний роумінг в ЄС
    Безкоштовний роумінг в ЄС

    Жителі Євросоюзу зможуть дзвонити, писати SMS і користуватися інтернетом в інших країнах ЄС за тими ж тарифами, що і в країні проживання

    Рада ЄС ухвалила останній законодавчий акт в рамках скасування плати за роумінг для жителів Євросоюзу. Про це йдеться на сайті Ради ЄС.

    «Коли європейці цього літа поїдуть у відпустку, вони зможуть насолодитися можливістю вільно залишатися на зв'язку і використовувати інтернет», - заявили в Раді.

    Нововведення передбачає, що жителі Євросоюзу зможуть дзвонити, писати SMS і користуватися інтернетом в інших країнах ЄС за тими ж тарифами, що і в країні проживання.

    Виняток зроблено для тих, хто використовує безлімітний інтернет - в цих випадках після витрачання певного ліміту оператор зможе, попередньо поінформувавши клієнта, почати стягувати додаткову плату, але не більше 7,70 євро за гігабайт.

    Як повідомлялося, у Євросоюзі рішення про скасування платні за користування мобільним зв’язком на територіях інших країн-членів набуде чинності з 15 червня 2017 року.

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