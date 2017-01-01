В МЗС КНДР розповіли, коли проведуть ядерні випробування



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Влада Північної Кореї закликала журналістів бути готовими до «великої і важливої події».

Північна Корея проведе ядерні випробування тоді, коли штаб верховного командування вважатиме за потрібне. Про це повідомив заступник глави МЗС КНДР Хан Сон Йоль в інтерв'ю Associated Press.

За його словами, в даний момент ситуація на Корейському півострові перетворилася в порочне коло.

Коментуючи інформацію про те, що ударна група ВМС США почала патрулювання в Південно-Китайському морі і може завдати превентивного удару, дипломат заявив, що КНДР «не сидітиме склавши руки» перед цією загрозою.

Як повідомляв «Главком», раніше влада Північної Кореї закликала іноземних журналістів бути готовими до «великої і важливої події».