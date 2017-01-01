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    В МЗС КНДР розповіли, коли проведуть ядерні випробування

    • Сьогодні, 07:06
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    Влада Північної Кореї закликала журналістів бути готовими до «великої і важливої події».

    Північна Корея проведе ядерні випробування тоді, коли штаб верховного командування вважатиме за потрібне. Про це повідомив заступник глави МЗС КНДР Хан Сон Йоль в інтерв'ю Associated Press.

    За його словами, в даний момент ситуація на Корейському півострові перетворилася в порочне коло.

    Коментуючи інформацію про те, що ударна група ВМС США почала патрулювання в Південно-Китайському морі і може завдати превентивного удару, дипломат заявив, що КНДР «не сидітиме склавши руки» перед цією загрозою.

    Як повідомляв «Главком», раніше влада Північної Кореї закликала іноземних журналістів бути готовими до «великої і важливої події».

    США КНДР Північна Корея
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