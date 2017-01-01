Північна Корея закликала іноземних журналістів бути готовими до «великої» події



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Президент КНДР Кім Чен Ин

Зараз у країні перебувають близько 200 журналістів

Влада Північної Кореї закликала іноземних журналістів, які перебувають у країні, бути готовими до «великої і важливої події» в четвер, повідомляє Reuters.

Зараз у країні перебувають близько 200 журналістів з інших держав.

За даними агентства, влада країни не стала розкривати подробиці.

Як повідомлялося раніше, Північна Корея заявила про готовність до війни після того, як США розгорнули бойову групу у водах поблизу Корейського півострова. Також КНДР попередила про «катастрофічні наслідки» у відповідь на будь-які подальші дії з боку США після відправки у води півострова бойової групи.

У свою чергу президент США Дональд Трамп заявив, що він попросив голову КНР Сі Цзіньпіна повідомити лідеру КНДР Кім Чен Ину про те, що «в США є не тільки авіаносці, а й атомні підводні човни».

Напередодні Тіллерсон запевнив: США не планують удару по Північній Кореї.

Як повідомляв «Главком», КНДР здійснила запуск балістичної ракети в напрямку Японського моря. Пуск був здійснений з об'єкта наземного базування неподалік від Синпо.

Нещодавно Північна Корея провела також випробування новітнього ракетного двигуна.



