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    Північна Корея закликала іноземних журналістів бути готовими до «великої» події

    • Сьогодні, 08:33
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    Президент КНДР&nbsp;Кім Чен Ин
    Президент КНДР Кім Чен Ин

    Зараз у країні перебувають близько 200 журналістів

    Влада Північної Кореї закликала іноземних журналістів, які перебувають у країні, бути готовими до «великої і важливої події» в четвер, повідомляє Reuters.

    Зараз у країні перебувають близько 200 журналістів з інших держав.

    За даними агентства, влада країни не стала розкривати подробиці.

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    Як повідомлялося раніше, Північна Корея заявила про готовність до війни після того, як США розгорнули бойову групу у водах поблизу Корейського півострова. Також КНДР попередила про «катастрофічні наслідки» у відповідь на будь-які подальші дії з боку США після відправки у води півострова бойової групи.

    У свою чергу президент США Дональд Трамп заявив, що він попросив голову КНР Сі Цзіньпіна повідомити лідеру КНДР Кім Чен Ину про те, що «в США є не тільки авіаносці, а й атомні підводні човни».

    Напередодні Тіллерсон запевнив: США не планують удару по Північній Кореї.

    Як повідомляв «Главком»,  КНДР здійснила запуск балістичної ракети в напрямку Японського моря. Пуск був здійснений з об'єкта наземного базування неподалік від Синпо.

    Нещодавно Північна Корея провела також випробування новітнього ракетного двигуна.


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