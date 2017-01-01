В команді Трампа заявили, що Білий дім непропорційно покарав Росію



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Білий дім 29 грудня заявив, що дві російські дипломатичні установи – у Нью-Йорку та Меріленді, які, як вважають, займалися розвідкою, будуть закриті

Білий дім, можливо, непропорційно покарав Росію, виславши 35 дипломатів, підозрюваних у діяльності несумісною з дипломатичним статусом.

Про це заявив один з провідних помічників обраного президента США Дональда Трампа і його майбутній прес-секретар Шон Спайсер у програмі на телеканалі АВС.

«Одне з питань, який виникає, чому ці дії прийняли такий масштаб? 35 осіб висилаються, два об'єкти закриваються і питання в тому, чи пропорційно це вжитим заходам? Може так, а може і ні, але про це потрібно подумати», – сказав він.

Трамп, за словами Спайсера, повинен отримати відповідну інформацію від представників американського національної розвідки в ході брифінгів на цьому тижні після того, як повернеться до Нью-Йорка.

Нагадаємо, російські дипломати 30 грудня покинули два будинки відпочинкупоблизу Вашингтона і Нью-Йорка відповідно до наказу Білого дому.

Білий дім 29 грудня заявив, що дві російські дипломатичні установи – у Нью-Йорку та Меріленді, які, як вважають, займалися розвідкою, будуть закриті, а 35 російських дипломатів – видворені. Такі дії стали частиною санкцій США через кібератаки під час президентської кампанії, за якими, ймовірно, стоїть Москва.

Посол Росії в ООН Віталій Чуркін назвав виселення дипломатів «скандальним», особливо в час різдвяних свят, коли діти на канікулах, а сім'ї планували проводити час в заміських будинках для відпочинку.

Раніше повідомлялося, що оголошені персонами нон грата 35 російських дипломатів, залишать США до 1 січня.

Президент Росії Володимир Путін заявив, що Москва не буде висилати американських дипломатів у відповідь на дії Вашингтона.