У компанію перших леді лідерів НАТО вперше потрапив гей

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Готьє Дестне з іншими жінками позував для світлин у Королівському замку у Лаекені

Чоловік прем'єр-міністра Люксембурга Ксав'є Бетеля Готьє Дестне приєднався до дружин та коханих очільників країн – членів НАТО під час зустрічі в Брюсселі.

Він приєднався до жінок та провів із ними час, доки лідери держав обговорювали нагальні питання під час саміту, повідомляє The Daily Mail.

Зокрема, він з іншими жінками позував для світлин у Королівському замку в Лаекені в четвер увечері перед вечерею, яку було спеціально організовано для родин.

Він сфотографувався з першою леді Франції Бріжит Макрон, дружиною президента США Дональда Трампа Меланією, кролевою Бельгії Матильдою, дружиною голови НАТО Йєнса Столтенберга Інгрід Шулеруд та іншими першими леді.

На фото можна побачити й набожну дружину президента Туреччини Реджепа Ердогана Еміне, яка виглядає досить невдоволеною.