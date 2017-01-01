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    У компанію перших леді лідерів НАТО вперше потрапив гей

    • Сьогодні, 15:03
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    Готьє Дестне з іншими жінками позував для світлин у Королівському замку у Лаекені

    Чоловік прем'єр-міністра Люксембурга Ксав'є Бетеля Готьє Дестне приєднався до дружин та коханих очільників країн – членів НАТО під час зустрічі в Брюсселі.

    Він приєднався до жінок та провів із ними час, доки лідери держав обговорювали нагальні питання під час саміту, повідомляє The Daily Mail.

    Зокрема, він з іншими жінками позував для світлин у Королівському замку в Лаекені в четвер увечері перед вечерею, яку було спеціально організовано для родин.

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    У компанію перших леді лідерів НАТО вперше потрапив гей
    У компанію перших леді лідерів НАТО вперше потрапив гей
    У компанію перших леді лідерів НАТО вперше потрапив гей
    У компанію перших леді лідерів НАТО вперше потрапив гей
    У компанію перших леді лідерів НАТО вперше потрапив гей

    Він сфотографувався з першою леді Франції Бріжит Макрон, дружиною президента США Дональда Трампа Меланією, кролевою Бельгії Матильдою, дружиною голови НАТО Йєнса Столтенберга Інгрід Шулеруд та іншими першими леді.

    На фото можна побачити й набожну дружину президента Туреччини Реджепа Ердогана Еміне, яка виглядає досить невдоволеною. 

     

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