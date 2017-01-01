У компанію перших леді лідерів НАТО вперше потрапив гей
- Сьогодні, 15:03
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Готьє Дестне з іншими жінками позував для світлин у Королівському замку у Лаекені
Чоловік прем'єр-міністра Люксембурга Ксав'є Бетеля Готьє Дестне приєднався до дружин та коханих очільників країн – членів НАТО під час зустрічі в Брюсселі.
Він приєднався до жінок та провів із ними час, доки лідери держав обговорювали нагальні питання під час саміту, повідомляє The Daily Mail.
Зокрема, він з іншими жінками позував для світлин у Королівському замку в Лаекені в четвер увечері перед вечерею, яку було спеціально організовано для родин.
Він сфотографувався з першою леді Франції Бріжит Макрон, дружиною президента США Дональда Трампа Меланією, кролевою Бельгії Матильдою, дружиною голови НАТО Йєнса Столтенберга Інгрід Шулеруд та іншими першими леді.
На фото можна побачити й набожну дружину президента Туреччини Реджепа Ердогана Еміне, яка виглядає досить невдоволеною.