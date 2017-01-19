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    В Кремлі вже не раді обранню Трампа президентом США, - Bloomberg

    • Сьогодні, 11:45
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    Путіна лякають суперечливі заяви обраного президента США

    Російські пропагандистські телеканали максимально улесливо висвітлюють будь-яку пов’язану з обраним президентом США Дональдом Трампом інформацію. Водночас первісна ейфорія російської владної верхівки у зв'язку з обранням Дональда Трампа президентом США змінилася на скептицизм, пише Bloomberg.

    «В Кремлі почали сумніватися в тому, що обрання Трампа посприяє розрядці у відносинах Росії і США», - зазначає агентство.

    За словами співрозмовників агентства, у Москви викликають побоювання заяви Трампа, які часто мають суперечливий характер. Зокрема, щодо ядерної  зброї. «Так, в грудні 2016 року він заявив, що США повинні значно «розширити» свій ядерний потенціал, а пізніше в січні закликав «дуже суттєво» його скоротити», - нагадує Bloomberg.

    Агентство також відзначає, що російські чиновники можуть навмисно принижувати очікування Москви від Трампа, щоб розвіяти підозри США про його підтримку Кремлем.

    Як відомо, інавгурація Трампа відбудеться 20 січня.

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