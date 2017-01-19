В Кремлі вже не раді обранню Трампа президентом США, - Bloomberg



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Путіна лякають суперечливі заяви обраного президента США

Російські пропагандистські телеканали максимально улесливо висвітлюють будь-яку пов’язану з обраним президентом США Дональдом Трампом інформацію. Водночас первісна ейфорія російської владної верхівки у зв'язку з обранням Дональда Трампа президентом США змінилася на скептицизм, пише Bloomberg.

«В Кремлі почали сумніватися в тому, що обрання Трампа посприяє розрядці у відносинах Росії і США», - зазначає агентство.

За словами співрозмовників агентства, у Москви викликають побоювання заяви Трампа, які часто мають суперечливий характер. Зокрема, щодо ядерної зброї. «Так, в грудні 2016 року він заявив, що США повинні значно «розширити» свій ядерний потенціал, а пізніше в січні закликав «дуже суттєво» його скоротити», - нагадує Bloomberg.

Агентство також відзначає, що російські чиновники можуть навмисно принижувати очікування Москви від Трампа, щоб розвіяти підозри США про його підтримку Кремлем.

Як відомо, інавгурація Трампа відбудеться 20 січня.