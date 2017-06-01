В Македонії стріляли в міністра охорони здоров’я

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Міністра охорони здоров’я Македонії Нікола Тодоров

Озброєного нападника було затримано

Озброєний чоловік стріляв у міністра охорони здоров’я Македонії Ніколу Тодорова перед офіційною церемонією передачі повноважень наступнику Тодорова – Арбену Тараварі.

Про це повідомляє Xinhua.

За попередніми даними, Тодоров в результаті нападу не постраждав. Він був у передній частині будівлі, говорив з журналістами, коли нападник відкрив вогонь.

Працівники охорони негайно втрутилися та закрили міністра. Озброєного нападника було затримано, однак його особу ще не встановлено.

Нагадаємо, 25 травня грецький екс-прем'єр Лукас Пападімос поранений через вибух бомби, що була закріплена на його автівці.