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    В Македонії стріляли в міністра охорони здоров’я

    • Сьогодні, 21:11
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    Міністра охорони здоров&rsquo;я Македонії Нікола&nbsp;Тодоров
    Міністра охорони здоров’я Македонії Нікола Тодоров

    Озброєного нападника було затримано

    Озброєний чоловік стріляв у міністра охорони здоров’я Македонії Ніколу Тодорова перед офіційною церемонією передачі повноважень наступнику Тодорова – Арбену Тараварі.

    Про це повідомляє Xinhua.

    За попередніми даними, Тодоров в результаті нападу не постраждав. Він був у передній частині будівлі, говорив з журналістами, коли нападник відкрив вогонь.

    Працівники охорони негайно втрутилися та закрили міністра. Озброєного нападника було затримано, однак його особу ще не встановлено.

    Нагадаємо, 25 травня грецький екс-прем'єр Лукас Пападімос поранений через вибух бомби, що була закріплена на його автівці.

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