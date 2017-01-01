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    В Афінах підірвали авто екс-прем'єр-міністра

    • Сьогодні, 19:33
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    Екс-прем'єр Греції Лукас Пападімос
    Екс-прем'єр Греції Лукас Пападімос

    ЗМІ зазначає, що в результаті вибуху є потерпілий, разом з тим, ним може бути водій, а не екс-прем'єр

    Грецький екс-прем'єр Лукас Пападімос поранений через вибух бомби, що була закріплена на його автівці.

    Про це повідомляє ВВС.

    «Грецький екс-прем'єр-міністр Лукас Пападімос поранений вибухом свого автомобіля в Афінах», - йдеться у повідомленні.

    Крім того, за інформацією видання Naftemporiki, вибух стався в центрі Афін приблизно в 18:30 за місцевим часом. Видання зазначає, що в результаті вибуху є потерпілий, разом з тим, ним може бути водій, а не екс-прем'єр.

    Нагадаємо, в ніч на 23 травня стався потужний вибух на стадіоні в Манчестері, де відбувався концерт американської співачки Аріани Гранде.

    Партії Великої Британії вирішили на певний час призупинити передвиборну кампанію через вибух у Манчестері. Кількість загиблих унаслідок теракту – 22 людини. Поранено 59 осіб. Серед загиблих також є діти.

    Президент Петро Порошенко та прем'єр-міністр Володимир Гройсман висловили співчуття з приводу вибуху під час концерту в Манчестері.

    За даними від МЗС України, українців серед потерпілих під час вибуху в Манчестері немає. 

    Як відомо, терористи ІДІЛ взяли на себе відповідальність за вибух у британському Манчестері.

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