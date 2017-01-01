В Афінах підірвали авто екс-прем'єр-міністра

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Екс-прем'єр Греції Лукас Пападімос

ЗМІ зазначає, що в результаті вибуху є потерпілий, разом з тим, ним може бути водій, а не екс-прем'єр

Грецький екс-прем'єр Лукас Пападімос поранений через вибух бомби, що була закріплена на його автівці.

Про це повідомляє ВВС.

«Грецький екс-прем'єр-міністр Лукас Пападімос поранений вибухом свого автомобіля в Афінах», - йдеться у повідомленні.

Greek ex-prime minister Lucas Papademos injured by blast inside his car in Athens https://t.co/l5eYhWmpnE — BBC Breaking News (@BBCBreaking) 25 мая 2017 г.

Крім того, за інформацією видання Naftemporiki, вибух стався в центрі Афін приблизно в 18:30 за місцевим часом. Видання зазначає, що в результаті вибуху є потерпілий, разом з тим, ним може бути водій, а не екс-прем'єр.

Нагадаємо, в ніч на 23 травня стався потужний вибух на стадіоні в Манчестері, де відбувався концерт американської співачки Аріани Гранде.

Партії Великої Британії вирішили на певний час призупинити передвиборну кампанію через вибух у Манчестері. Кількість загиблих унаслідок теракту – 22 людини. Поранено 59 осіб. Серед загиблих також є діти.

Президент Петро Порошенко та прем'єр-міністр Володимир Гройсман висловили співчуття з приводу вибуху під час концерту в Манчестері.

За даними від МЗС України, українців серед потерпілих під час вибуху в Манчестері немає.

Як відомо, терористи ІДІЛ взяли на себе відповідальність за вибух у британському Манчестері.