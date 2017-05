В Афінах підірвали авто екс-прем'єр-міністра

ЗМІ зазначає, що в результаті вибуху є потерпілий, разом з тим, ним може бути водій, а не екс-прем'єр

Грецький екс-прем'єр Лукас Пападімос поранений через вибух бомби, що була закріплена на його автівці.

Про це повідомляє ВВС.

«Грецький екс-прем'єр-міністр Лукас Пападімос поранений вибухом свого автомобіля в Афінах», - йдеться у повідомленні.

Greek ex-prime minister Lucas Papademos injured by blast inside his car in Athens https://t.co/l5eYhWmpnE