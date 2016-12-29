У міноборони Азербайджану заявили, що Вірменія 35 разів порушила режим припинення вогню

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У Баку спростували повідомлення про загибель азербайджанських солдатів на кордоні з Вірменією

Вірменські збройні сили протягом минулої доби 35 разів порушили режим припинення вогню на різних напрямках фронту, використавши, зокрема, великокаліберні кулемети. З таким твердженням виступило в понеділок міністерство оборони Азербайджану, передає ТАСС.

За його версією, «позиції азербайджанської армії було 35 разів обстріляно з території Вірменії, а також з протилежних позицій, розташованих у Нагірному Карабаху і прилеглих до нього районах», які контролюються вірменською стороною.

У Нагірному Карабасі на лінії зіткнення в ніч на 2 квітня 2016 року різко загострилася обстановка: почалися запеклі збройні зіткнення, після чого сторони конфлікту звинуватили одне одного у порушенні перемир’я. 5 квітня за посередництва Росії було досягнуто домовленості про припинення військових операцій на лінії зіткнення азербайджанських та вірменських військ. Відтоді сторони повідомляють про періодичні короткочасні перестрілки.

Раніше повідомлялося, що 29 грудня у конфлікті між Вірменією і Азербайджаном загинуло четверо солдатів.

Нагадаємо, сьогодні на газопроводі в Баку стався вибух.