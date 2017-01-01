У Міноборони похвалилися, що військові стали менше пити

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За інформацією окремих лікарів, які працювали в АТО, часто смерті військових, що сталися внаслідок зловживання алкогольними напоями, приховують за формулюваннями «помер від серцевого нападу»

Рівень зловживання алкоголем в армії, який був досить високим у 2014–2016 роках, тепер знизився, і ця тенденція триває.

Про це на брифінгу у вівторок повідомив начальник Головного управління Військової служби правопорядку Міністерства оборони Ігор Криштун, передають «Українські новини».

«Ця проблема була в 2014, 2015, 2016 роках. Проблема з алкоголем знизилася після демобілізації», – сказав він.

За словами Криштуна, зараз зі зловживанням алкоголем ефективно борються, особливо в зоні АТО. Якщо військовим постачають алкогольні напої, то служба правопорядку одразу ж реагує разом з Державною фіскальною службою і поліцією, вилучаючи спиртне.

Наразі кількість небойових втрат через зловживання алкоголем у зоні АТО в офіційній статистиці Міністерства оборони знижено.

За інформацією окремих лікарів, які працювали в АТО, часто смерті військових, що сталися внаслідок зловживання алкогольними напоями, приховують за формулюваннями «помер від серцевого нападу» або «помер від серцевої недостатності».

Як повідомлялося, вчора офіцер підстрелив п’яного агресивного військовослужбовця. Пораненого доправили до лікарні Бахмута.