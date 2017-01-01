Вибухи у Балаклії: пошкоджено більше двох сотень будинків

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Вибухи у Балаклії Фото: УНІАН

Піротехнічними бригадами ДСНС розміновано 5 з 9 секторів території міста Балаклія та 7 населених пунктів

У Балаклії Харківської області внаслідок вибухів на складі боєприпасів пошкоджено 243 будівлі. Про це повідомив віце-прем'єр-міністр Геннадій Зубко на своїй сторінці у Facebook. \

«Триває комісійне обстеження будівель. Виявлено 5 зруйнованих приватних житлових будинків. Зазнали пошкодження різного ступеню 243 будівлі, у тому числі 117 багатоквартирних будинків, 87 приватних будинків, 12 об’єктів соціальної сфери, 22 об’єкти інфраструктури та промисловості», - написав Зубко.

Він запевнив, що місцева влада організувала видачу населенню будматеріалів для проведення первинного ремонту пошкоджених будівель. Крім того, для аварійно-відновлювальних робіт залучили 64 бригади.

Для забезпечення електропостачання в селі Яковенкове під Балаклією залучені дві електростанції ДСНС. Крім того, як повідомив Зубко, піротехнічними бригадами ДСНС розміновано 5 із 9 секторів території міста Балаклія та 7 населених пунктів. «Розмінування триває. Всього вилучено 820 вибухонебезпечних предметів», - зазначив віце-прем’єр.

Він додав, що на території арсеналу спостерігаються поодинокі вибухи боєприпасів періодичністю 10 вибухів на 1 годину. Пожеж на території Балаклії та прилеглих населених пунктів не зафіксовано.

Також дивіться, як виглядає зруйнована вибухами Балаклія.

Нагадаємо, у ніч на 23 березня потужний вибух стався на складі боєприпасів на Харківщині.

Зазначимо, на території військового арсеналу у Балаклії Харківської області станом на 21:00 суботи продовжують відбуватися поодинокі вибухи боєприпасів різної інтенсивності.

В місто почали прибувати представники НАТО для розмінування території військової бази.

25 березня було відновлено рух потягів до станції Балаклія.

Напередодні піротехніки очистили від боєприпасів чотири населені пункти біля Балаклії.

Як повідомили у Міноборони, розмінування у Балаклії триватиме до двох місяців.

Раніше стало відомо, що під завалами будинку знайшли мертву жінку.

Як заявили в Міноборони, що пожежа на складі боєприпасів у Балаклії повністю приборкана.

Також жителі Балаклії почали повертатися в місто.