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    В Міноборони РФ відхрещуються від російських спецпризначенців у Єгипті

    • Сьогодні, 12:49
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    У Кремлі заявили, що не мають інформації про розміщення російських військових в Єгипті, недалеко від кордону з Лівією

    Міністерство оборони Росії заперечує інформацію про розміщення у Єгипті російських підрозділів спеціального призначення.

    Про це заявив офіційний представник Міноборони Росії Ігор Конашенков, коментуючи повідомлення ЗМІ про розміщення російських військових у Єгипті на кордоні з Лівією, передає ТАСС.

    «Ніяких російських підрозділів спеціального призначення у Сіді-Баррані (Арабська Республіка Єгипет) немає. Подібними вкиданнями від анонімних джерел окремі західні ЗМІ розбурхують громадськість вже не перший рік», - заявив Конашенков.

    Крім того, як повідомляє російське агентство ТАСС, у Кремлі заявили, що не мають інформації про розміщення російських військових в Єгипті, недалеко від кордону з Лівією.

    Нагадаємо, за інформацією Reuters, яке посилається на свої військові і дипломатичні джерела у США та Єгипті, Росія розмістила підрозділ спецпризначенців на авіабазі в західному Єгипті недалеко від кордону з Лівією.

    Дипломати заявили, що подібне розгортання може бути спробою підтримати лівійського воєначальника Халіфа Хафтара. 

    Армія Єгипту офіційно заперечує присутність російських військових в країні.

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