В Міноборони заявили, що Україна готова до припинення вогню на Донбасі з 1 квітня

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АТО на Донбасі

Домовленості про це було досягнуто вчора в Мінську під час засідання Тристоронньої контактної групи

Україна готова до виконання домовленостей про припинення вогню в зоні АТО з 1 квітня, досягнутих вчора в Мінську під час засідання Тристоронньої контактної групи з мирного врегулювання ситуації на Донбасі.

Про це сьогодні на брифінгу повідомив спікер Міністерства оборони України з питань АТО Олександр Мотузяник.

«Я не уповноважений коментувати рішення мінської групи. Проте ще раз хочу зазначити, що і Збройні сили України, й інші силові відомства, що задіяні в АТО, готові до виконання всіх рішень Мінської групи, які буде прийнято. Ми готові і до відведення, і до одностороннього припинення вогню, яке на сьогодні і так виконується», – сказав Мотузяник.

Нагадаємо, 29 березня у Мінську домовилися про припинення вогню на Донбасі з 1 квітня.

«Напередодні великодніх свят Тристороння контактна група привітала рішучість усіх учасників Мінського процесу забезпечити повне дотримання режиму припинення вогню, яке набуде чинності з 1 квітня 2017 року. Крім того, з 1 квітня до поминальних днів заплановано істотне прискорення процедури перетину лінії зіткнення на КПВВ, зокрема планується продовжити роботу пунктів перетину в ранкові та вечірні години», – зазначила прес-секретар представника України у контактній групі Леоніда Кучми Дарка Оліфер.