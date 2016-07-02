У НАТО підозрюють Росію в дезінформаційній кампанії проти бундесверу

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Дипломати НАТО впевнені, що кампанія має на меті «дискредитацію бундесверу»

Солдати бундесверу, дислоковані в Литві, опинилися в центрі цілеспрямованої дезінформаційної кампанії, за якою, як видно, стоїть Росія. За даними німецького журналу Der Spiegel, кілька днів тому «невідомі почали поширювати чутки, ніби німецькі військовослужбовці, які перебувають з місією в Литві, зґвалтували неповнолітню».

Дипломати НАТО впевнені, що ця кампанія має на меті «дискредитацію бундесверу», який кілька тижнів тому відправив до Литви підрозділи для символічної захисту від можливих російських агресорів. Як зазначає автор статті Маттіас Гебауер, підхід виконавців - перш за все, згадка про передбачуване згвалтування - разюче нагадує про «історії дівчинки Лізи» в Німеччині, коли російські ЗМІ в самий розпал міграційного кризи в Німеччині в 2016 році заявили про зґвалтування мігрантами молодий росіянки в Берліні.

Фейковий «наступ» проти бундесверу був добре підготовлений. Так, 14 лютого електронний лист з інформацією про зґвалтування прийшов на пошту президенту литовського парламенту і в кілька ЗМІ. У ньому детально описувалося, що німецькі солдати згвалтували молоду громадянку Литви в Іонава. На перший погляд, новина виглядала настільки правдоподібно, що кілька литовських ЗМІ відразу ж опублікували її. Тим більше, місце Іонава було підібрано не випадково: німецькі солдати дислоковані неподалік від нього, повідомляє Гебауер.

У НАТО до фальшивої новини поставилися дуже серйозно. Дипломат Північноатлантичного альянсу назвав інцидент «черговою провокацією російських, незадоволених тимчасовим розміщенням військ на східному кордоні НАТО». Подібні атаки альянс вважає першою сходинкою російської гібридної війни.

В даному випадку Москва, як додає Der Spiegel з посиланням на позицію НАТО, «зробила спробу криміналізувати місію НАТО і підірвати довіру литовців до розміщення підрозділів альянсу».

Як повідомлялося, Росія вже розпочала безпрецедентну інформаційну кампанію перед виборами до німецького Бундестагу в 2017 році. Одна з її рис – цілеспрямовані атаки на людей, які виступають проти агресії Росії, зокрема на Ангелу Меркель. Експерти стверджують, що, зокрема, буде запущено фейкові новини, для того щоб облити її брудом у сфері особистого життя. Головне завдання – представити Меркель в образі розпалювальниці війни і політика, який просуває не німецькі, а американські інтереси.

Раніше Європарламент ухвалив резолюцію щодо протидії російським ЗМІ. Резолюція має назву «Стратегічні комунікації ЄС як протидія пропаганді третіх сторін», її запропонувала польський депутат Ганна Фотига.