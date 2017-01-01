В НАТО закликали Росію повернутися до офіційно визнаних кордонів

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Президент Парламентської асамблеї НАТО Паоло Аллі

Президент Парламентської асамблеї НАТО заявив про підтримку Грузії

Президент Парламентської асамблеї НАТО Паоло Аллі заявив, що конфлікти в Грузії, Україні та Молдові становлять небезпеку для всіх.

Про це він заявив в ході весняної сесії Парламентської асамблеї НАТО у Грузії.

За його словами, ті події і процеси, які відбуваються в регіоні, важливі для західних країн.

«Ми визнаємо ті неймовірні зусилля, які Грузія показала в останні роки з точки зору посилення демократії. У Грузії вражаючі результати. Гадаю, наша присутність тут доводить, що ми дуже цінуємо ваші зусилля. Ми завжди розглядаємо питання, пов'язані з вашим регіоном. Стабільність Грузії важлива не тільки для Грузії і регіону, але і всіх західних країн, що відбувається в регіоні важливо, якщо враховувати агресивну поведінку Росії в Грузії, Україні та Молдові», - сказав Аллі.

За його словами, конфлікти в Грузії, Україні та Молдові становлять небезпеку для всіх.

«Отже, наш меседж в тому, що ми підтримуємо Грузію і її територіальну цілісність. Росія повинна повернутися до офіційно визнаних кордонів. Ми твердо прихильні захищати і підтримувати Грузію в плані розвитку демократії та євроатлантичних прагнень», - заявив президент Парламентської асамблеї НАТО.

Нагадаємо, 27 травня у Грузії розпочалося засідання Парламентської асамблеї НАТО.

Джерело: Грузия Online