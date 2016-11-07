В НАТО звинуватили Росію в поширенні пропаганди і дезінформації

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Спеціальний сайт, заснований альянсом в 2014 році, зареєстрував 32 російських міфів про НАТО

Офіційний представник Північноатлантичного альянсу повідомила про різке збільшення обсягу російської пропаганди і дезінформації з моменту анексії Криму і назвала основних розповсюджувачів фейків, передає Reuters.

«НАТО має справу з суттєвим зростанням обсягів російської пропаганди і дезінформації з моменту незаконної анексії Криму», — заявила офіційний представник альянсу О.Лунгеску.

За її словами, спеціальний сайт, заснований альянсом в 2014 році, зареєстрував 32 російських міфів про НАТО, які систематично використовуються в матеріалах Sputnik, RT і в низці інших ЗМІ, які перебувають під контролем російського уряду.