  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    В НАТО звинуватили Росію в поширенні пропаганди і дезінформації

    • Сьогодні, 22:47
    • Розсилка

    Спеціальний сайт, заснований альянсом в 2014 році, зареєстрував 32 російських міфів про НАТО

    Офіційний представник Північноатлантичного альянсу повідомила про різке збільшення обсягу російської пропаганди і дезінформації з моменту анексії Криму і назвала основних розповсюджувачів фейків, передає Reuters.

    «НАТО має справу з суттєвим зростанням обсягів російської пропаганди і дезінформації з моменту незаконної анексії Криму», — заявила офіційний представник альянсу О.Лунгеску.

    За її словами, спеціальний сайт, заснований альянсом в 2014 році, зареєстрував 32 російських міфів про НАТО, які систематично використовуються в матеріалах Sputnik, RT і в низці інших ЗМІ, які перебувають під контролем російського уряду.

    Читайте також
    Росія НАТО
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ