В НКРЕКП розповіли, якими будуть ціни на електрику в 2017 році

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Ціни на електрику в наступному році буде знижено

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) оприлюднила деталі формування оптово-ринкової ціни електричної енергії на наступний 2017 рік.

Про це повідомляється на сайті відомства.

«Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, підготовлено презентацію щодо формування оптово-ринкової ціни електричної енергії на 2017 рік, що включає:

Вимоги порядку формування прогнозованої оптової ринкової ціни електричної енергії;

Ключові складові прогнозованої оптової ринкової ціни електричної енергії на 2017 рік: (структура виробництва електричної енергії; тарифи найбільших виробників електричної енергії за фіксованим тарифом; обсяг дотаційних сертифікатів; складові прогнозного тарифу компаній, що працюють за ціновими заявками ;

Структура та рівень прогнозованої оптової ринкової ціни електричної енергії на 2017 рік » , - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що проектом постанови «Про затвердження прогнозованої оптової ринкової ціни на 2017 рік» передбачено зниження ОРЦ:

з 1 січня 2017 року на 10% (до 1 341,57 грн за 1 МВтгод (без ПДВ), та

з 1 квітня 2017 року на 5,8 % (до 1 263,76 грн за 1 МВтгод (без ПДВ).

Загальне зниження від діючого рівня ОРЦ (1 490,63 грн за 1 МВтгод (без ПДВ) становитиме 15,2%.