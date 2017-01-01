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    В Одесі горить ринок. На місці працюють близько десятка пожежних розрахунків

    • Сьогодні, 19:57
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    Пожежа на ринку
    Фото dumskaya.net
    Пожежа на ринку

    З прилеглої території пожежники евакуюють автомобілі

    Серйозна пожежа сталася сьогодні на ринку «Північний», що на селищі Котовського. За словами очевидців, пожежа сталася близько 18:30.

    Як пише «Думська», на даний час на місці працюють шість пожежних розрахунків. З прилеглої території евакуюють автомобілі.

    За попередніми даними 048.ua, площа пожежі складає понад 500 метрів. Гасіння пожежі ускладнюється наявністю поблизу балонів з газом. Швидше за все горять хімічні речовини. На місці працюють приблизно 10 розрахунків. Пізніше видання повідомило, що пожежу було локалізовано на площі 700 квадратних метрів.

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    Фото dumskaya.net
    Фото dumskaya.net
    Фото dumskaya.net
    Фото 048.ua
    Фото 048.ua
    Фото 048.ua
    В Одесі горить ринок. На місці працюють близько десятка пожежних розрахунків

    Нагадаємо, на початку квітня в Одесі сталася пожежа в будинку №4 по Князівській вулиці. За словами співробітників ДСНС, пожежники приїхали через дві хвилини після виклику, але полум'я вже охопило дах, що свідчить про несвоєчасний виклик.

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