В Одесі горить ринок. На місці працюють близько десятка пожежних розрахунків

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Фото dumskaya.net Пожежа на ринку

З прилеглої території пожежники евакуюють автомобілі

Серйозна пожежа сталася сьогодні на ринку «Північний», що на селищі Котовського. За словами очевидців, пожежа сталася близько 18:30.

Як пише «Думська», на даний час на місці працюють шість пожежних розрахунків. З прилеглої території евакуюють автомобілі.

За попередніми даними 048.ua, площа пожежі складає понад 500 метрів. Гасіння пожежі ускладнюється наявністю поблизу балонів з газом. Швидше за все горять хімічні речовини. На місці працюють приблизно 10 розрахунків. Пізніше видання повідомило, що пожежу було локалізовано на площі 700 квадратних метрів.

Нагадаємо, на початку квітня в Одесі сталася пожежа в будинку №4 по Князівській вулиці. За словами співробітників ДСНС, пожежники приїхали через дві хвилини після виклику, але полум'я вже охопило дах, що свідчить про несвоєчасний виклик.