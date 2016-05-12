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    В Одесі протестують проти концерту Лободи: у хід пішли петарди

    • Сьогодні, 22:57
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    В Одесі протестують проти концерту Лободи
    В Одесі протестують проти концерту Лободи

    Порядок охороняє велика кількість поліції

    В Одесі представники ряду патріотичних організацій мітингують біля нічного клубу «Ібіца» в Аркадії, де запланований концерт співачки Світлани Лободи. Про це повідомляє «Думская».

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    Вони вимагають зупинити виступ і вигнати виконавицю, одна з вимог - позбавлення її громадянства України.

    Спочатку акція проходила мирно. Порядок охороняє велика кількість поліції.

    Пізніше, пише видання, невідомі кинули в натовп дві петарди. Обійшлося без наслідків. Також у хід пішли димові шашки - їх аналогічно було дві.

    «Хтось застосував сльозогінний газ і спалахнула бійка. Поліція затримала одного з активістів, товариші намагалися його відбити, але безуспішно», - повідомляє видання.

    Поліція намагалася провести особистий огляд двох активістів, ті відмовилися, і спалахнула бійка. В ході неї хтось застосував сльозогінний газ. Тих, хто відмовився «оглядатись», затримали, втім ненадовго. Затриманих вже відпустили.

    Також місцеві ЗМІ повідомляють, що на місці присутні представники місцевих «Автомайдану» та «Правого сектора».

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    В Одесі протестують проти концерту Лободи: у хід пішли петарди
    В Одесі протестують проти концерту Лободи: у хід пішли петарди
    В Одесі протестують проти концерту Лободи: у хід пішли петарди
    В Одесі протестують проти концерту Лободи: у хід пішли петарди

    Зазначимо, в минулому році концерти Лободи намагалися зірвати в Тернополі та Івано-Франківську. Негативну реакцію в учасників подібних акцій викликають гастролі співачки в РФ, а також підтримка російських артистів, яким був заборонений в'їзд до України.

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