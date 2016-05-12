В Одесі протестують проти концерту Лободи: у хід пішли петарди

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В Одесі протестують проти концерту Лободи

Порядок охороняє велика кількість поліції

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В Одесі представники ряду патріотичних організацій мітингують біля нічного клубу «Ібіцав Аркадії, де запланований концерт співачки Світлани Лободи. Про це повідомляє «Думская

Вони вимагають зупинити виступ і вигнати виконавицю, одна з вимог - позбавлення її громадянства України.

Спочатку акція проходила мирно. Порядок охороняє велика кількість поліції.

Пізніше, пише видання, невідомі кинули в натовп дві петарди. Обійшлося без наслідків. Також у хід пішли димові шашки - їх аналогічно було дві.

«Хтось застосував сльозогінний газ і спалахнула бійка. Поліція затримала одного з активістів, товариші намагалися його відбити, але безуспішно», - повідомляє видання.

Поліція намагалася провести особистий огляд двох активістів, ті відмовилися, і спалахнула бійка. В ході неї хтось застосував сльозогінний газ. Тих, хто відмовився «оглядатись», затримали, втім ненадовго. Затриманих вже відпустили.

Також місцеві ЗМІ повідомляють, що на місці присутні представники місцевих «Автомайдану» та «Правого сектора».

Зазначимо, в минулому році концерти Лободи намагалися зірвати в Тернополі та Івано-Франківську. Негативну реакцію в учасників подібних акцій викликають гастролі співачки в РФ, а також підтримка російських артистів, яким був заборонений в'їзд до України.