В Одесі роздають анкети з «планом Труханова» щодо захисту міста від російських загарбників. Провокація?
- Сьогодні, 11:30
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Фото: Думская
Подібні агітки роздають прямо на вулицях, а також надсилають поштою
Одеситам роздають листівки і анкети з «планом мера міста Геннадія Труханова» щодо захисту від російських терористів, які нібито збираються висадитися в Одесі, пише «Думская».
Зокрема в анкетах запитують, чи готові одесити зі зброєю в руках відстоювати своє місто, а також віддати життя за Україну, якщо до цього покличе мер Труханов.
У листівках також є «схема» закладки саперно-інженерних систем уздовж одеського узбережжя. Подібні агітки роздають прямо на вулицях, а також надсилають поштою.
У прес-службі мерії назвали «маячнею» інформацію, яку поширюють в анкетах, і поки не можуть сказати, кому вигідна така провокація.