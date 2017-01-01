В Одесі роздають анкети з «планом Труханова» щодо захисту міста від російських загарбників. Провокація?



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фото: Думская

Подібні агітки роздають прямо на вулицях, а також надсилають поштою

Одеситам роздають листівки і анкети з «планом мера міста Геннадія Труханова» щодо захисту від російських терористів, які нібито збираються висадитися в Одесі, пише «Думская».

Зокрема в анкетах запитують, чи готові одесити зі зброєю в руках відстоювати своє місто, а також віддати життя за Україну, якщо до цього покличе мер Труханов.

У листівках також є «схема» закладки саперно-інженерних систем уздовж одеського узбережжя. Подібні агітки роздають прямо на вулицях, а також надсилають поштою.

У прес-службі мерії назвали «маячнею» інформацію, яку поширюють в анкетах, і поки не можуть сказати, кому вигідна така провокація.