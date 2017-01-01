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    В Одесі роздають анкети з «планом Труханова» щодо захисту міста від російських загарбників. Провокація?

    • Сьогодні, 11:30
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    Фото: Думская

    Подібні агітки роздають прямо на вулицях, а також надсилають поштою

    Одеситам роздають листівки і анкети з «планом мера міста Геннадія Труханова» щодо захисту від російських терористів, які нібито збираються висадитися в Одесі, пише «Думская».

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    Зокрема в анкетах запитують, чи готові одесити зі зброєю в руках відстоювати своє місто, а також віддати життя за Україну, якщо до цього покличе мер Труханов.

    У листівках також є «схема» закладки саперно-інженерних систем уздовж одеського узбережжя. Подібні агітки роздають прямо на вулицях, а також надсилають поштою.

    У прес-службі мерії назвали «маячнею» інформацію, яку поширюють в анкетах, і поки не можуть сказати, кому вигідна така провокація.

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    В Одесі роздають анкети з «планом Труханова» щодо захисту міста від російських загарбників. Провокація?
    В Одесі роздають анкети з «планом Труханова» щодо захисту міста від російських загарбників. Провокація?
    В Одесі роздають анкети з «планом Труханова» щодо захисту міста від російських загарбників. Провокація?
    В Одесі роздають анкети з «планом Труханова» щодо захисту міста від російських загарбників. Провокація?
    В Одесі роздають анкети з «планом Труханова» щодо захисту міста від російських загарбників. Провокація?
    Фото: Думская

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