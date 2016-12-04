В Одесі ув’язнених годують салатом приготовленим у брудній ванні
- Сьогодні, 07:32
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Прокуратура провела позапланову перевірку умов утримання у Південної виправної колонії № 51 в ОдесіПредставники прокуратури провели позапланову перевірку умов утримання у Південної виправної колонії № 51 в Одесі і виявили там цілий ряд порушень.
Про це повідомляє прес-служба прокуратури Одеської області на сторінці в Facebook.
Відзначається, що в колонії порушуються права ув’язнених на умови утримання, охорону здоров’я і матеріально-побутове забезпечення.
Зокрема, засуджених, на яких накладено дисциплінарні стягнення, тримають у напівпідвальних приміщеннях без природного освітлення. Також у в’язнів немає можливості купувати в магазині продукти і предмети першої необхідності.
На фото, опублікованих прокуратурою, можна побачити, що для ув’язнених готують салат у брудній ванні, кілька разів використовують одноразові крапельниці.
Джерело: 04563.com.ua