В Одесі відкрили пам’ятну дошку вбитому патріотові Ігорю Іванову



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Меморіальна дошка Ігорю Іванову Фото: Артем Худолєєв/Главком

Іванов загинув від тяжкого поранення, отриманого у зіткненні з проросійськими бойовиками під час протистояння в Одесі 2 травня 2014 року

2 травня 2017 року, у треті роковини загибелі Ігоря Іванова, який боровся за українську Одесу, активісти встановили у місті меморіальну дошку патріотові.

Як повідомляє кореспондент «Главкома», на заході присутні близько 400 осіб, серед них представники духовенства, «Правого сектора», десятником якого був Іванов, націоналісти організації «С14», полку «Азов», учасники АТО.

Також присутні представники руху Дмитра Яроша «Дія», які скандують: «Герої не вмирають».

Як відомо, сьогодні в центрі Одеси вшанували пам'ять українських патріотів.

Довідка:

Ігор Володимирович Іванов, народився 31 липня 1986 у Білгород-Дністровському на Одещині. Український патріот, командир-десятник одеського осередку «Правого сектора», правник.

Строкову службу в українському війську проходив у 25-й повітряно-десантній бригаді.

Під час Революції гідності 2013—2014 років долучився до лав Правого сектору в місті Одеса. Був призначений десятником (командиром підрозділу). Брав активну участь у найзапекліших протистояннях у Києві 20 лютого.

2 травня 2014 року, під час нападу проросійських активістів на Марш Єдності, в якому брали участь футбольні фанати, націоналістичні і патріотичні організації та небайдужі громадяни, отримав кульове поранення в живіт кулею 5,45 з автомата Калашникова. Помер у лікарні того ж дня від великої втрати крові. Похований на цвинтарі села Шабо.

29 серпня 2015 посмертно нагороджений медаллю Української Православної Церкви Київського Патріархату «За жертовність і любов до України». Єпископ Одеський і Балтський УПЦ КП Марк вручив медаль батькам Ігора.

13 листопада 2015 посмертно нагороджений орденом «Народний Герой України».

22 серпня 2016 указом Президента України посмертно нагороджений орденом «За мужність» ІІІ ступеня.

На честь Ігоря Іванова в Одесі названо вулицю.