В Одесі затримано чоловіка, який продавав зброю з окупованого Донбасу



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Арешт

Зловмисника спіймали під час проведення оперативної закупки

В Одесі поліція затримала чоловіка, який налагодив збут зброї з окупованого Донбасу.

Як розповіли у прес-службі Нацполіції, зловмисника було викрито під час незаконного продажу зброї 1 травня. У нього вилучені також гроші.

За словами очільник поліції Одещини Дмитра Головіна, у листопаді 2016 року до Подільського відділу поліції надійшла інформація про громадянина України, який може бути причетний до організації незаконного збуту зброї з ОРДО.

«Чоловік періодично відвідував Донецьк і налагодив канал перевезення та збуту нелегальної зброї. Завдяки оперативно-розшуковим заходам поліція встановила цей факт. До спецоперації були залучені працівники обласних управлінь СБУ та прокуратури», - додав правоохоронець.

Злочинця затримали під час проведення санкціонованої оперативної закупки.

Інформація про подію внесена до ЄРДР за правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України.

Зловмисника затримано в порядку ст. 208 КПК України.

Як повідомляв «Главком», у ніч на 1 травня в Одесі в районі Куликового поля правоохоронці виявили рюкзак із вибухівкою.