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    В Одесі затримано чоловіка, який продавав зброю з окупованого Донбасу

    • Сьогодні, 03:46
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    Арешт
    Арешт

    Зловмисника спіймали під час проведення оперативної закупки

    В Одесі поліція затримала чоловіка, який налагодив збут зброї з окупованого Донбасу.

    Як розповіли у прес-службі Нацполіції, зловмисника було викрито під час незаконного продажу зброї 1 травня. У нього вилучені також гроші.

    За словами очільник поліції Одещини Дмитра Головіна, у листопаді 2016 року до Подільського відділу поліції надійшла інформація про громадянина України, який може бути причетний до організації незаконного збуту зброї з ОРДО.

    «Чоловік періодично відвідував Донецьк і налагодив канал перевезення та збуту нелегальної зброї. Завдяки оперативно-розшуковим заходам поліція встановила цей факт. До спецоперації були залучені працівники обласних управлінь СБУ та прокуратури», - додав правоохоронець.

    Злочинця затримали під час проведення санкціонованої оперативної закупки.

    Інформація про подію внесена до ЄРДР за правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України.

    Зловмисника затримано в порядку ст. 208 КПК України.

    Як повідомляв «Главком», у ніч на 1 травня в Одесі в районі Куликового поля правоохоронці виявили рюкзак із вибухівкою

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