В окупований Донецьк зайшла нова російська бронетехніка

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Помічені перекидання груп окупантів – по 3-4 вантажівки, часто з СПГ, АГС-ами і 82-мм, 120-мм мінометами

У Петрівському районі Донецька під виглядом ротації окупанти посилили свою тактичну групу – як мінімум додатково ротою з бронетехнікою.

Про це повідомляє «Інформаційний спротив».

«Нова бронетехніка відзначена на Жилплощадці і на південь від Трудовського району, поблизу вулиці Петрівського», – йдеться в повідомленні.

«Також помічені перекидання груп окупантів – по 3-4 вантажівки, часто з СПГ, АГС-ами і 82-мм, 120-мм мінометами, 2-3 одиниці ББМ – найчастіше БМП і МТ-ЛБ», – зазначає видання.