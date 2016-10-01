  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    В окупований Донецьк зайшла нова російська бронетехніка

    • Сьогодні, 06:54
    • Розсилка

    Помічені перекидання груп окупантів – по 3-4 вантажівки, часто з СПГ, АГС-ами і 82-мм, 120-мм мінометами

    У Петрівському районі Донецька під виглядом ротації окупанти посилили свою тактичну групу – як мінімум додатково ротою з бронетехнікою.

    Про це повідомляє «Інформаційний спротив».

    «Нова бронетехніка відзначена на Жилплощадці і на південь від Трудовського району, поблизу вулиці Петрівського», – йдеться в повідомленні.

    «Також помічені перекидання груп окупантів – по 3-4 вантажівки, часто з СПГ, АГС-ами і 82-мм, 120-мм мінометами, 2-3 одиниці ББМ – найчастіше БМП і МТ-ЛБ», – зазначає видання. 

    Читайте також
    бойовики на Донбасі Донбас ДНР
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ